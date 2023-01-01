“Proxy war” ne anlama geliyor? Avrupa neden terörü besliyor?

Yıllardır Türkiye'ye diz çöktürtmek için terör örgütlerine kol kanat geren Avrupa, şimdi o terör belasıyla Paris, Londra ve Atina sokaklarında yüzleşiyor. Fransa'daki ırkçı saldırının ardından PKK'lılar Avrupa sokaklarını yakıp yıkıyor. Taş üstünde taş bırakmıyor. Peki terör örgütü PKK'ya 'Paris'i yakın' talimatı nereden? Yaşananlar Macron'a yönelik derin devlet operasyonu mu? Tüm bu soruların yanıtı A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberinde...

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