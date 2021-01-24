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Provokatör gazeteci Özlem Gürsel parodi haber gerçek gibi sundu

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Giriş: 24.01.2021 09:37
Güncelleme:24.01.2021 09:42
Çin'e giden ihracat treni ve uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusu için provokatif açıklamalarda bulunan Özlem Gürses, bu kez de bir karikatürü haber gibi sunarak sosyal medyada rezil oldu. Halk TV sunucusu Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşirenin darp edildiği karikatürü haber gibi sundu.
Provokatör gazeteci Özlem Gürsel parodi haber gerçek gibi sundu
Provokatör gazeteci Özlem Gürsel parodi haber gerçek gibi sundu
Özlem Gürses bu kez Devlet Bahçeli karikatürünü haber gibi sundu
Özlem Gürses bu kez Devlet Bahçeli karikatürünü haber gibi sundu
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