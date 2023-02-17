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Provokatif paylaşıma 21 tutuklama

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Giriş: 17.02.2023 15:41
Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 713 hesap yöneticisi siber polis tarafından tespit edildi. 117 kişi gözaltına alındı, bunlardan 21'i ise tutuklandı.
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