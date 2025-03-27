27 Mart 2025, Perşembe
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Provokatif gösterilerde bin 879 gözaltı!
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan sokak olaylarına ilişkin bilanço netleşti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle toplam bin 800’den fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıca, sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar nedeniyle de gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.