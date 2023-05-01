01 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
''Projeler zihniyet devrimidir''
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Akar, "Yakın zamanda TGC Anadolu'yu teslim ettik, İMECE'yi uzaya gönderdik. Birçok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Hudut güvenliğini sağlanmasında başarıyla icra edilen operasyonlarda Mehmetçiğin görevini yerine getirmesinde bu silahların katkısı büyük olmuştur. Silah sistemlerindeki etkinlik tüm dünyanın dikkatini çetmiştir. Ülkemizi artık üretim üssü haline gelmiştir. Ülkemizi için bir projeler bir zihniyet devrimidir. dedi.