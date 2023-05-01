’’Projeler zihniyet devrimidir’’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Akar, "Yakın zamanda TGC Anadolu'yu teslim ettik, İMECE'yi uzaya gönderdik. Birçok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Hudut güvenliğini sağlanmasında başarıyla icra edilen operasyonlarda Mehmetçiğin görevini yerine getirmesinde bu silahların katkısı büyük olmuştur. Silah sistemlerindeki etkinlik tüm dünyanın dikkatini çetmiştir. Ülkemizi artık üretim üssü haline gelmiştir. Ülkemizi için bir projeler bir zihniyet devrimidir. dedi.