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Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 07.12.2021 15:39
Güncelleme:07.12.2021 15:40
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi bilim adamı Prof. Dr. Teoman Duralı, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve Kasım ayında 2 kez ameliyat olan 74 yaşındaki Duralı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Duralı'nın, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
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