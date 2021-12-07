07 Aralık 2021, Salı
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Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi bilim adamı Prof. Dr. Teoman Duralı, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve Kasım ayında 2 kez ameliyat olan 74 yaşındaki Duralı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Duralı'nın, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.