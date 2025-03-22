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Prof. Dr. Serhat Ulağlı: Sokak çağrısı Türkiye’ye zarar veriyor

Prof. Dr. Serhat Ulağlı: Sokak çağrısı Türkiye’ye zarar veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 11:01
Ekrem İmamoğlu soruşturmalarını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 gündür yaptığı sokak çağrılarını A Haber canlı yayınından yorumlayan siyaset bilimci Prof. Dr. Serhat Ulağlı, “Ortada henüz yargının almış olduğu karar yokken sokak çağrılarının ülke huzuruna, güvenliğine ve ekonomisine zarar veriyor.” dedi.
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Prof. Dr. Serhat Ulağlı: Sokak çağrısı Türkiye’ye zarar veriyor
Sokak çağrısı Türkiye’ye zarar veriyor
"Sokak çağrısı Türkiye’ye zarar veriyor"
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