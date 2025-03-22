Prof. Dr. Serhat Ulağlı: Sokak çağrısı Türkiye’ye zarar veriyor

Ekrem İmamoğlu soruşturmalarını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 gündür yaptığı sokak çağrılarını A Haber canlı yayınından yorumlayan siyaset bilimci Prof. Dr. Serhat Ulağlı, “Ortada henüz yargının almış olduğu karar yokken sokak çağrılarının ülke huzuruna, güvenliğine ve ekonomisine zarar veriyor.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN