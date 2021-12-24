Prof. Dr. Necmi İlhan Kanlı Noel’i  anlattı: Rumların katliam yaptığını gösteriyor

Bundan tam 58 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından düzenlenen saldırılarda yüzlerce masum sivil ile birlikte şehit edildi. Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen bu olayın yıldönümünde, Nihat İlhan'ın oğlu Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaşanan katliamı A Haber'e anlattı.

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