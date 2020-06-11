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Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber’de duyurdu! ‘’Dünyada olmayan bir çalışma başlayacak’’
A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’nin günlere göre Kovid-19 yeni vaka sayısı tablosunu değerlendirdi. Dünyada olmayan bir çalışma başlatılacağını duyuran Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘’Ay sonunda bakanımızın kamuoyuyla paylaşacağı inancındayım’’ dedi.