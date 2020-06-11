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Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber’de duyurdu! ‘’Dünyada olmayan bir çalışma başlayacak’’

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Giriş: 11.06.2020 23:34
A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’nin günlere göre Kovid-19 yeni vaka sayısı tablosunu değerlendirdi. Dünyada olmayan bir çalışma başlatılacağını duyuran Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘’Ay sonunda bakanımızın kamuoyuyla paylaşacağı inancındayım’’ dedi.
‘’Dünyada olmayan bir çalışma başlayacak’’
‘’Dünyada olmayan bir çalışma başlayacak’’
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