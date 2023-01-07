08 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan 6'lı masa uyarısı: Bu Türkiye için dinamittir! Saatli bombadır
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kaldı. Ancak 6’lı masadan henüz bir aday ya da adaylar çıkmadı. Türkiye’de yeniden “parlamenter sistem” özlemi çeken muhalefette yıldızlar bir türlü barışmıyor. “6'lı masanın hedefi 'Kukla Cumhurbaşkanı' mı?” sorusuna A Haber’de yayınlanan Satır Arası’nda yorum getiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 6’lı masanın batı sufleli düşünceleri için “Bu Türkiye için dinamittir, saatli bombadır! Aziz millet böyle bir oyuna düşmesin” dedi.