Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan 6'lı masa uyarısı: Bu Türkiye için dinamittir! Saatli bombadır

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kaldı. Ancak 6’lı masadan henüz bir aday ya da adaylar çıkmadı. Türkiye’de yeniden “parlamenter sistem” özlemi çeken muhalefette yıldızlar bir türlü barışmıyor. “6'lı masanın hedefi 'Kukla Cumhurbaşkanı' mı?” sorusuna A Haber’de yayınlanan Satır Arası’nda yorum getiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 6’lı masanın batı sufleli düşünceleri için “Bu Türkiye için dinamittir, saatli bombadır! Aziz millet böyle bir oyuna düşmesin” dedi.