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"Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı katliam yapılıyor"

A Haber
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Giriş: 11.06.2021 16:58
Güncelleme:11.06.2021 17:02
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Mahmur kapmına yönelik düzenen nokta operasyonunu A Haber canlı yayınında yorumladı. Caşın, "PKK'nın yurt içi ve yurt dışında saklanabileceği artık herhangi bir in ve mağara yoktur. 7/24  kendilerini izliyoruz. Artık inisiyatif Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndadır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Caşın, Mahmur terör örgütü PKK'nın kuluçka yuvası olduğunu, örgütüne eleman tesisinde önemli bir yere sahip olduğunu, burada son zamanlarda insan kaynağı olmadığı için kamptaki küçük çocukların, kızların eline silah vererek Türkiye'nin üzerine saldıklarını, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı katliam yapıldığını ifade etti.

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