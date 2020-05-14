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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de Türkiye'nin yeni dünyadaki yerini değerlendirdi

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Giriş: 14.05.2020 00:43
Güncelleme:14.05.2020 00:43
A Haber canlı yayında Gece Ajansı'nın konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin yeni dünyadaki yerini değerlendirdi. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu belirten Caşın, "Avrupa Birliği, Türkiye’nin kullandığı yumuşak güç sonrasında, koronavirüs sonrası yeni dünyada yerinin olduğunu söylüyor." dedi.

Gece Ajansı programında Türkiye'nin koronavirüs sonrasındaki yeni dünyadaki yerini değerlendiren Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye'nin F-35 için yaptığı parçalar uçağın yaklaşık yüzde 7'sine giriyor. Bunlar 1500'e yakın parça. Bunlar attığınız mühimmattan tutun, iniş takımları ve uçağın ana gövdesine, elektronik donanımlarına kadar çok hassas işler. Türkiye bu işleri çok iyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YENİ DÜNYANIN İÇİNDE YER ALACAK"

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "ABD eğer Türkiye'yi kaybederse, 125 uçağı da kaybetmiş olacak. Türkiye, İngiltere ve Japonya'dan sonra 3. pazar. Ve bu uçaklara nükleer yazılım olacak. Türkiye NATO'nun çok önemli bir müttefiki. Avrupa Birliği, Türkiye'nin kullandığı yumuşak güç sonrasında, koronavirüs sonrası yeni dünyada yerinin olduğunu söylüyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yükselen gücü, Cebeli Tarık'tan Hint Okyanusu'na kadar Türkiye'nin müessir bir güç olduğu ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz 83 milyonla bu yeni dünyanın içinde yer alacağız. Çok önemli bir hedef gösterdi bize. Türkiye'nin hedefi ilk 10'a girmek." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Caşın A Haber'de Türkiye'nin yeni dünyadaki yerini değerlendirdi
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