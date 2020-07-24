Prof. Dr. İlyas Aksakal, Ayasofya Camii açıklaması! Tarihi gerçeklerle cami düşmanlarını nakavt etti

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Prof. Dr. İlyas Topsakal, Ayasofya Camii’nin aslına rücu etmesinden rahatsızlık duyanların en sık kullandığı ‘’dünyanın dört bir yanındaki camiler kiliseye çevrilse ne olur?’’ argümanını tarihi gerçeklerle nakavt etti. Avrupa’nın dört bir yanındaki yüzlerce caminin kiliseye çevrildiğini hatırlatan Topsakal’ın açıklamaları, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasından rahatsızlık duyanlar için tokat mahiyetinde.