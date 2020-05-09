Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan A Haber'de açıkladı! Aşı-ilaç çalışmalarında son durum ne?

Farmakognozi uzmanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, A Haber canlı yayınında koronavirüs ilacı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Farmakognozi uzmanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, "Sıfırdan geliştirilmiş bir ilaç yok. Geliştirmek de uzun yıllar alacak." dedi.

A Haber canlı yayınında koronavirüs ilacı çalışmaları hakkında konuşan Farmakognozi uzmanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, "Üzerinde en çok klinik çalışma olan ilaç, 100'den fazla çalışmayla hidroksiklorokin geliyor. Şu anda tedavide kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

"SIFIRDAN İLAÇ GELİŞTİRMEK UZUN YILLAR ALACAK"

İlaç çalışmalarının kolay olmadığını belirten Farmakognozi uzmanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, "Koronavirüs aşısının çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünyada Türkiye de dahil birçok ülke aşı ve ilaç bulmak için değişik araştırmalarını sürdürüyor. Umarım yakın zamanda da sonuçlanır. Ama bunlar kolay bir çalışma değil. Aşı ve ilaç geliştirmek önemli araştırma süreçlerini gerektiren araştırmalar." dedi.

Farmakognozi uzmanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, geride kalan 3 aylık dönemde birçok ilacın koronavirüs tedavilerinde kullanıldığını söyledi.

100'den fazla çalışmada kullanılan ilacı açıklayan Orhan, "Dünyadaki hiçbir ülke için sıfırdan ilaç geliştirmek gerçekleştirmek mümkün değil. Mevcut antiviral ilaçlardan hareketle bir tedavi protokolü uygulanıyor. Her ülke kendine göre bir protokol uyguluyor. Sıfırdan geliştirilmiş bir ilaç yok. Geliştirmek de uzun yıllar alacak. Kuş gribine karşı kullanılan bir ilaç vardı. Tedaviye onunla başladı, daha sonra farklı antiviral ilaçlar devreye girdi geride kalan 3 aylık dönemde. Bunun yanına farklı ilaçlar da eklendi. Üzerinde en çok klinik çalışma olan ilaç, 100'den fazla çalışmayla hidroksiklorokin geliyor. Şu anda tedavide kullanılıyor." şeklinde konuştu.