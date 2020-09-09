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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de anlattı! "Koronavirüse karşı vitamin yeterli değil lektin içerikli besinler tüketin"

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Giriş: 09.09.2020 15:09
Güncelleme:09.09.2020 15:09
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında koronavirüs salgını sürecinde bağışıklığın güçlü tutulmasının önemini anlattı. Saraçoğlu, güçlü bağışıklık için doğru beslenmeye dikkat çekti ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tek tek açıkladı. "Güçlü bağışıklık için vitamin yeterli değil" diyen Saraçoğlu, ada çayı ve kekik çayı tüketimini önerdi koronaya karşı ise lektin içerikli gıdaların tüketilmesi gerektiğini anlattı. Peki hangi gıdalarda lektin var? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında koronavirüs salgını sürecinde bağışıklığın güçlü tutulmasının önemini anlattı. Saraçoğlu, güçlü bağışıklık için doğru beslenmeye dikkat çekti ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tek tek açıkladı. "Güçlü bağışıklık için vitamin yeterli değil" diyen Saraçoğlu, ada çayı ve kekik çayı tüketimini önerdi koronaya karşı ise lektin içerikli gıdaların tüketilmesi gerektiğini anlattı.

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