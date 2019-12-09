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09.12.2019

Prof. Dr. Gülnur Aybet'ten YPG provokasyonuna tarihi cevap

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, katıldığı bir televizyon programında ünlü gazeteci Christiane Amanpour'un provokatif sözlerine et cevap verdi. Amanpour'un terör örgütü YPG'yi 'Kürt grup' olarak isimlendirmesine sert tepki gösteren Aybet "Yalnızca operasyonu yaptığımız bölgede kazdıkları 465 tüneli kapattık. Bunlar, Suriye'den ülkemize uzanan tüneller. Eğer söylediğiniz gibi onların (PKK/YPG) tek yaptıkları Suriye’de kendi işlerine bakmaksa, peki neden ülkemizin içine doğru tüneller kazıyorlar?" dedi.

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