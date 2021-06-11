Prof. Dr. Esat Arslan: Mahmur kampı siyasi olarak Bağdat'a bağlı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a yönelik düzenlediği nokta operasyonunda, Mamhur kapmının PKK/KCK sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi. Bu operasyonun ne anlama geldiğini,Terör Uzmanı ve Stratejist - Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında yorumladı. Arslan, Mahmur kampının siyasi olarak Bağdat'a bağlı olduğunu, kırmızı kategori içerisinde aranan iki teröristin Türkiye tarafından etkisiz hale getirilmesinin kampın tasviyesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.