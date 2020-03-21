Prof. Dr. Canan Karatay A Haber ekranlarında anlattı! Koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan can kaybı 11 bini aşarken ülkemizde de 9 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artarken Türkiye’de salgına karşı çok sıkı önlemler alınmaya deva ediliyor. Vatandaşlar ise virüse karşı alabilecekleri bireysel önlemleri araştırıyor. A Haber yayınına konuk olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, virüse karşı korunmada en önemli silahın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve hijyen olduğunu belirtti. Virüslerin alkali ortamda yaşamadığını belirten Karatay, ‘vücutta alkali ortamı sağlayan nedir?’, ‘Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapılmalı’, ‘Koronavirüsten nasıl korunulur?’ ve ‘hangi kronik hastalar ne kadar etkileniyor’ gibi soruların cevabını verdi. İşte Canan Karatay’ın A Haber ekranlarında anlattığı çok önemli bilgiler…

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken salgından nasıl korunabileceğimiz en çok araştırılan konu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay, salgından nasıl korunacağımıza dair çok önemli bilgiler verirken, 'Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapılmalı', 'Koronavirüsten nasıl korunulur?' ve 'Hangi kronik hastalar ne kadar etkileniyor' gibi soruların yanıtlarını da verdi.

"VİRÜSLER ALKALİ ORTAMDA YAŞAYAMAZ"

Çalışanlar için evlerine gider gitmez tuzlu su ile ağızlarını çalkalamalarını, tavsiye eden Karatay, tırnak temizliğine de dikkat çekti. Ellerimizi ne kadar yıkasak da virüslerin tırnakların ve ojelerin altından temizlenemediğini söyleyen Karatay, tırnak temizliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Canan Karatay, A Haber ekranlarında ilk defa söylediğini belirterek, "Bunu şimdiye kadar kimse dile getirmedi. Virüsler alkali ortamda yaşayamaz. Peki alkali ortamı sağlayan nedir? Sodyum bikarbonat, kristal kaya tuzudur. Elma veya üzüm sirkesidir. Yani temizliği bununla yapacağız. Çamaşırları bununla yıkadığımız zaman korkmayın. Ev sirkesi mikropları öldürür. Bu konuda bir sürü çalışma yapılmıştır. Tuzlu su aynı zamanda virüse karşı mücadele eden T hücrelerinin salgılanmasını arttırır" ifadelerini kullanarak sık sık ağzımızı tuzlu su ile çalkalamamız gerektiği tavsiyesinde bulundu.

"DEJENFEKTANLAR CİLT BARİYERİNE ZARAR VERİR"

Koronavirüsten korunmak için kullanılan dezenfektanlarla ilgili de açıklama yapan Canan Karatay, maskeyi sağlıkçıların kullanması gerektiğini, hastalığı olmayanların kullanması gerekmediğini yeterli miktarda maske olduğunu belirtti. Basit maskeleri ellememek gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, 'Bu süreçte mümkün olduğunca evden çıkmayın' dedi.

Ellerinizi sabunlu suyla yıkamanız yeterli. Dezenfektanlar ciltteki bariyeri kırar ve zarar verir. El dezenfektanları cilt bariyerine zarar verdiği için virüsün vücuda girmesini kolaylaştırır. Onun yerine elinizi sirkeli suyla yıkayın. Sirke ve limon alkalidir ve alkali ortamda virüs yaşamaz.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN YUMURTA YEMEKTEN KORKMAYIN"

Karatay, ''Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?'' sorusuna ''Koronavirüsten korunmak için yumurta yemekten korkmayın'' açıklamasında bulundu. İşte Karatay'ın koronavirüse karşı yumurta açıklaması...

"KÖY YUMURTASI, KELLE PAÇA, KEMİK SUYU…"

Canan Karatay, koronavirüsten korunmak için ilk kuralın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek olduğunu belirtti. El dezenfektanı yerine sirkeli su veya sabunla ellerin yıkanmasını öneren Canan Karatay, köy yumurtası, kelle paça ve kemik suyunu tavsiye etti. Kemik suyu içinde doğal vitamin ve kalsiyumlar var olduğunu belirten Karatay, "Hücrelerimizin yapı taşını güçlendirmemiz için doğal kemik suyu almamız lazım." dedi.

KÖY YUMURTASI

Köy yumurtasının dilediğimiz kadar tüketebileceğimizi belirten Karatay, "Doğal bir besindir ve yumurtanın kolesterolü şeker gibi değildir. Şeker veya gazlı bir içeceği ağzımıza aldığımızda hemen kana geçer. Ancak yumurtayı tükettiğimizde mide ve bağırsakta parçalanarak küçük moleküllere bölünür. Bu yüzden kolesterole sebep olmaz. Her hücre kendi kolesterolünü üretir dışarıdan gelen kolesterole ihtiyaç duymaz. Bu yüzden özellikle gezen tavuk yumurtası mutlaka tüketilmelidir. Yumurta vücudu ve bağışıklığı güçlendirdiği için koronavirüse karşı da adeta kalkan olur." dedi.

PROBİYOTİK

Probiyotiklerin vücuda girmesinin çok önemli olduğunu söyleyen ancak tablet probiyotiklere kesinlikle karşı olduğunu belirten Karatay şunları söyledi:

"Probiyotik canlı bakteri demek. Canlı bakteri; ev sirkesi, ev yoğurdunda var. Tablette canlı bir şey olması mümkün değildir. Yediklerimizin bağırsaklarda bulunan dost bakterileri beslemesi prebiyotikler sayesinde olur. Karnabahar, pırasa, turp bütün bunlar prebiyotikti. Tüm bunları çiğ olarak veya pişirerek tüketebiliriz. Türk mutfağı bu konuda oldukça geniş ve besleyicidir."

HANGİ KRONİK HASTALAR NE KADAR ETKİLENİYOR?

Virüsün herkesi etkilediğini belirten Karatay, gençlerin de kendilerini koruması gerektiğini belirtti. Akciğere zarar virüsün doğrudan kalbi etkilediğini belirten Karatay şunları söyledi:

Koronavirüs çok bulaşıcı ve akciğer hücrelerini bozarak direkt kalbi etkiliyor. Gençler de yaşlılar kadar risk altında. Türk toplumu genç bir toplum, yaşlı olan grup yüzde 10 ancak gençlerin de kendisini koruması gerekiyor. Bana bir şey olmaz deyip sokaklarda gezmesinler. Gençler de mutlaka önlem almalı. Koronavirüs herkesi etkiler ancak 60 yaş üstünü daha çok etkiler…