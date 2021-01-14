Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan Millet İttifakı tespiti: Ortak ideolojik zemin yok

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ideolojik olarak ortak bir zeminde olmadığının altını çizdi ve önemli tespitlerde bulundu.

Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra biz parti siyasetinin bu kadar canlı olacağını beklemiyorduk. Fakat bu yüzde 10 baraj meselesini partiler ittifak yapıp aşabildiği için çok sayıda parti meydana çıkıyor. Hatırlayacaksınız AK Parti'den de siyaset yapmış iki isim parti kurdular. Şimdi CHP ile ilgili İYİ Parti ile ilgili hatta HDP ile ilgili böyle bir partileşme hareketleri var. Bir defa en öncelikli sebep; bu partilerin kendilerini yüzde 50+1'le seçilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değerli görebilecekleri bir aritmetik var, bir ortam var. Bu teşvik edici bir husus gibi görünüyor fakat buna da yine bağlantılı olarak başka bir mesele var; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş olunmasından dolayı önümüzdeki dönemdeki tartışmayı güçlendirilmiş parlamenter sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışmasına çevirmek isteyecekler. Önümüzdeki dönemin gündemi bu. CHP dahil muhalefet partileri böyle bir hazırlık yapıyorlar. CHP'nin kendi içinde, İYİ Parti'nin kendi içinde hatta HDP'de bile bir siyasetin nasıl yapılması, Türkiye'nin çıkarı nerededir sorusuna dahil ortak bir ideolojik zemin yok.