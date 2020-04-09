Prof. Dr. Altan Yıldırım’dan çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Ateş sanıldığı kadar kötü değil

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Altan Yıldırım, A Haber’de koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de son vaka sayılarını değerlendiren Prof.Dr. Altan Yıldırım, ‘’Bizim en büyük şansımız daha önceden BCG aşısı dediğimiz bir aşının bizde zorunlu olarak yapılıyor olması bu BCG aşısı virüse karşı bir aşı değil verem için olan bir aşı. Fakat, bu aşı bağışıklık sistemini ciddi ölçüde güçlendiren bir aşı.’’ dedi. Prof. Dr. Altan Yıldırım, Kovid-19 belirtilerinden olan ateşin sanıldığı gibi kötü olmadığını ve gerekli olduğunu vurguladı.

Bizim en büyük şansımız daha önceden BCG aşısı dediğimiz bir aşının bizde zorunlu olarak yapılıyor olması bu BCG aşısı virüse karşı bir aşı değil verem için olan bir aşı. Fakat, bu aşı bağışıklık sistemini ciddi ölçüde güçlendiren bir aşı. Çünkü canlı bir aşı bu diğer aşılardan farklı olarak. Bizim toplumumuzda hemen herkes çocukluktan itibaren bu aşıya sahip. Bu bizim bağışıklık sistemimize bir artı yazar. Bunun dışında genel kurallara uymak, sosyal mesafeyi korumak ve bilindik hijyen kurallarına uymak da esas. Bağışıklık sistemiyle yenilir bu hastalık, çok çeşitli ilaçlar var kullanılan ama virüse karşı kullanılan doğrudan bir ilaç yok. Kullanılan ilaçların hepsi dolaylı ilaçlar.

UYKUYA DİKKAT!

Bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi şey gece uykusu. Sabahleyin 2'de derin bir uykuda olması gerekiyor. Bunun için de çok geçe kalmadan herkesin yatması gerekiyor. Sabah alınan derin uyku bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun ötesinde egzersiz çok önemli, beslenmekten bahsetmeyeceğim zaten hemen hemen herkesin dikkat ettiği bir konu. Bunun dışında vücut ısısını bir derece ısıtıp tekrar soğutmak veya bir derece soğutup tekrar ısıtmak bağışıklık sistemini oldukça güçlendirebilir. Mesela spor yapıp sıcak duş alıp vücudunuzu soğutabilirsiniz. Veya soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçerek vücudunuzu ısıtabilirsiniz. Bunlar bireysel olarak yapılması gereken şeyler. Önemli olan hastaneye gitmemek, çünkü hastaneye ne kadar çok insan giderse, hastanenin kapasitesini zorlarız. Sağlık çalışanlarının da ellerimizdeki cihazların da bir limiti var. Bunları uzun vadeye yayarak kullanmak esas tabii ki.

ATEŞ VİRÜSLE MÜCADELEDE ÖZ SİLAHIMIZ!

Herhangi bir virüs vücuda girdiği zaman ilk önce hücresel immün sistem bunu karşılar. Daha virüsün tanıtımı vücuda, bağışıklık sistemine yapılmadan bu hücresel immün sistem bununla mücadeleye girer. Daha sonra virüsün tanımı bağışıklık sistemine yapıldıktan sonra, ekstra kuvvetler ağır birlikler girer ve vücutta bir savaş başlar. Bu savaşın sonucunda da ateş oluşur. Ateş sandığımız gibi kötü bir şey değildir. Çünkü virüsü biz ateşle yenebiliriz. Bu ateşin mantığı var, vücut ısısı artınca bağışıklık sisteminin giriş kapısındaki hücresel duvarın kalınlaştığını saptamışlar bilimsel olarak. Ateşten faydalanmak gerekiyor hasta tedavisinde bunu zaten klinisyenlerimiz gayet iyi biliyor. Bu ateş, virüste kullanabilecek en büyük kendi öz silahı. Peki, ateşimiz yoksa ne yapacağız? İşte vücudumuzu bir derece ısıtıp soğutacağız ya da tam tersi. Bununla ilgili çalışamalar var ama doğrudan Kovid için çalışmalar yok tabii ki.