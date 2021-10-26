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Poşet zorunluluğuna uymayanlara ceza! 2 milyar tasarruf sağlandı

A Haber
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Giriş: 26.10.2021 13:41
Güncelleme:26.10.2021 13:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde işletmelere yönelik denetimler de tüm hızıyla sürüyor. Plastik poşetlerin ücretlendirilmeye başlandığı 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı hareket edenlere idari yaptırım uygulandı. Denetimlerle ilgi ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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