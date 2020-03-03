Portre - İdlib şehitlerinin anısına... Kahraman şehit Astsubay Muharrem Öğütçü’nün hikayesi |Video

Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleşen kalleş saldırıda şehit olan askerlerden biri de Astsubay Muharrem Öğütçü'ydü. Kahraman şehidin acısı yüreklere kor gibi düştü. Hayalleri yarım kaldı. Ondan geriye 4 aylık nişanlısı kaldı. İşte kahraman şehit Muharrem Öğütçü'nün hikayesi...