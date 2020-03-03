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03.03.2020
Portre - İdlib şehitlerinin anısına... Kahraman şehit Astsubay Muharrem Öğütçü’nün hikayesi |Video
Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleşen kalleş saldırıda şehit olan askerlerden biri de Astsubay Muharrem Öğütçü'ydü. Kahraman şehidin acısı yüreklere kor gibi düştü. Hayalleri yarım kaldı. Ondan geriye 4 aylık nişanlısı kaldı. İşte kahraman şehit Muharrem Öğütçü'nün hikayesi...
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