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03.03.2020

Portre - İdlib şehitlerinin anısına... Kahraman şehit Astsubay Muharrem Öğütçü’nün hikayesi |Video

Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleşen kalleş saldırıda şehit olan askerlerden biri de Astsubay Muharrem Öğütçü'ydü. Kahraman şehidin acısı yüreklere kor gibi düştü. Hayalleri yarım kaldı. Ondan geriye 4 aylık nişanlısı kaldı. İşte kahraman şehit Muharrem Öğütçü'nün hikayesi...
İdlib şehidi Muharrem Öğütçünün babasından duygulandıran sözler! | Video İDLİB ŞEHİDİ MUHARREM ÖĞÜTÇÜ'NÜN BABASINDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER! | VİDEO
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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oldu TÜRKİYE KAHRAMANLARINA AĞLIYOR! İDLİB ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLDU

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Kahraman şehit Muharrem Öğütçü’nün hikayesi
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