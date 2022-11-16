16 Kasım 2022, Çarşamba
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Polonya'nın Ukrayna sınırına 2 füze düştü! Varşova alarma geçti
Ukrayna'daki savaşın küresel boyuta taşınabileceğine yönelik endişeler sürerken tüm dünyayı diken üstünde bırakan bir gelişme yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir kasabaya, kaynağı belirsiz iki füze düştü. Kiev yönetimi, iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken, iddiaları reddeden Kremlin ise olayın provokasyon olduğunu savundu.