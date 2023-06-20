20 Haziran 2023, Salı
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Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu: Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lang, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe, "Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım." dedi.