26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Polonya-Ukrayna sınırında neler oluyor? Türk vatandaşı A Haber anlattı

Polonya-Ukrayna sınırında neler oluyor? Türk vatandaşı A Haber anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2022 13:05
Rusya’nın başlattığı harekat sonrası insanlar Ukrayna’yı terk etmek için sınırlara akın etti. Polonya sınırına ulaşmaya çalışan Türk vatandaşı Süleyman Sincan A Haber canlı yayınında bölgedeki durumu anlattı. Süleyman Sincar, “Sınıra 2 kilometre mesafemiz kaldı bekliyoruz. 30 saate yakındır yoldayız. Sınırda çok fazla yoğunluk var. Uzun kuyruklar oluştu. İnsanlar yürüyerek geçmeye çalışıyorlar. Ancak buna izin verilmiyor.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siperler kazıldı! Halk elinde silahla nöbette
Siperler kazıldı! Halk elinde silahla nöbette
Ukrayna’dan kaçış kuyruğu!
Ukrayna'dan kaçış kuyruğu!
Rus askeri konvoyu imha edildi
Rus askeri konvoyu imha edildi
Rus askerleri Lviv’de!
Rus askerleri Lviv’de!
Ukrayna’dan tahliye! İlk kafile geldi
Ukrayna'dan tahliye! İlk kafile geldi
Havan toplu saldırı iddiası!
Havan toplu saldırı iddiası!
Kiev’de şehir savaşı yaşanır mı?
Kiev’de şehir savaşı yaşanır mı?
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada!
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada!
Rusya harekatı nasıl bitirecek?
Rusya harekatı nasıl bitirecek?
Ukrayna parlamento üyesi A Haber’de!
Ukrayna parlamento üyesi A Haber'de!
Türk vatandaşları nasıl tahliye ediliyor?
Türk vatandaşları nasıl tahliye ediliyor?
Rusya’yı bekleyen tehlike ne?
Rusya’yı bekleyen tehlike ne?
Daha Fazla Video Göster