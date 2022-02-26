Polonya-Ukrayna sınırında neler oluyor? Türk vatandaşı A Haber anlattı

Rusya’nın başlattığı harekat sonrası insanlar Ukrayna’yı terk etmek için sınırlara akın etti. Polonya sınırına ulaşmaya çalışan Türk vatandaşı Süleyman Sincan A Haber canlı yayınında bölgedeki durumu anlattı. Süleyman Sincar, “Sınıra 2 kilometre mesafemiz kaldı bekliyoruz. 30 saate yakındır yoldayız. Sınırda çok fazla yoğunluk var. Uzun kuyruklar oluştu. İnsanlar yürüyerek geçmeye çalışıyorlar. Ancak buna izin verilmiyor.” ifadelerini kullandı.

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