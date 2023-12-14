Polisin elini kırdı! Yakalanınca "Polis yanlış kişiyi yakaladı." diyerek suçunu inkar etti

Adana’da yakaladığı şüpheli tarafından parmağı kırılan polis memuru acı çekmesine rağmen şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin kaçarken yere attığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunda,” Polisler yanlış kişiyi yakaladı, ben yoktum, polisin parmağını da ben kırmadım” dedi.

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