01 Aralık 2022, Perşembe
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Polisi gören FETÖ'cüler balkondan atladı: Bir başkası dolapta yakalandı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Polisin operasyonu sırasında, şüphelilerden birinin hücre evindeki gardıroba saklandığı belirlenip, yakalandı. Bir diğer şüphelinin de baskın yapıldığı esnada balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.