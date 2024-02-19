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Polis yola dökülen beton harcını temizletti! Harç döktüğü yolu böyle yıkadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 12:27
İstanbul Maltepe'de ilerleyen bir mikser operatörü yola beton harcı döktü. Olayı gören polis memuru sürücüyü araçtan indirerek dökülen harcı temizletti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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