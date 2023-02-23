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Polis telsizindeki anonslar yaşanan dehşeti gözler önüne serdi: Acil durum konumuna geçin!

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 09:27
6 Şubat gecesi tüm Türkiye'nin yüreğine kor düştü. O gece Malatya'da polis telsizine yansıyan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü anlatıyordu.
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Acil durum konumuna geçin!
"Acil durum konumuna geçin!"
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