Polis sokakta olan vatandaşa ceza kesti gerçekler ortaya çıkınca EGM özür diledi

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen para cezası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce iptal edilen Ali Çiftçi, dün akşam memleketi Ankara'ya gelerek Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli'ne yerleştirildi. Çiftçi, "Bundan sonraki planım; bir iş bulup, yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak istiyorum" dedi.