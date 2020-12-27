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Polis sokakta olan vatandaşa ceza kesti gerçekler ortaya çıkınca EGM özür diledi

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Giriş: 27.12.2020 11:35
Güncelleme:28.12.2020 15:15
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen para cezası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce iptal edilen Ali Çiftçi, dün akşam memleketi Ankara'ya gelerek Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli'ne yerleştirildi. Çiftçi, "Bundan sonraki planım; bir iş bulup, yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak istiyorum" dedi.
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