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Polis Özel Hareket Timleri Suriye'ye gitmek için Kilis'te!

İHA
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Giriş: 05.06.2022 11:07
Polis Özel Hareket Timleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Membiç ve Tel Rıfat'ın teröristlerden temizleneceğini söylemesinin ardından, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesine gitmek için Kilis'e gitti.
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