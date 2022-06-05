05 Haziran 2022, Pazar
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Polis Özel Hareket Timleri Suriye'ye gitmek için Kilis'te!
Polis Özel Hareket Timleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Membiç ve Tel Rıfat'ın teröristlerden temizleneceğini söylemesinin ardından, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesine gitmek için Kilis'e gitti.