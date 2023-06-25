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Polis İzmir'de LGBT terörüne geçit vermedi! 50'den fazla gözaltı var

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Giriş: 25.06.2023 20:46
İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50'nin üzerinde kişi gözaltına alındı.
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