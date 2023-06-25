25 Haziran 2023, Pazar
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Polis İzmir'de LGBT terörüne geçit vermedi! 50'den fazla gözaltı var
İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50'nin üzerinde kişi gözaltına alındı.