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Polis 'icra' çetesini nasıl çökertti? Çağrı merkezi kurup onlarca kişiyi 10 milyon lira dolandırdılar

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 09:54
İzmir'de 10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Peki polis icra çetesini nasıl çökertti? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er İzmir’den canlı yayından anlattı.
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