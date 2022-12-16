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Polis aracına bombalı saldırı! Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar

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Giriş: 16.12.2022 11:44
Diyarbakır’da polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8’i polis 9 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yaralılar taburcu edildi. Kiralık araç Lice’de bomba yüklendikten sonra getirilmiş.” dedi.
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