Polatların evindeki Özbekistanlılar gözaltında! 2 Özbek sınır dışı edilecek

Dilan ve Engin Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, kendi akrabalarını Polat çiftinin evine yerleştirdiği ortaya çıktı. Çalışanın Özbekistan uyruklu iki akrabası gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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