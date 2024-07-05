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Polat çifti ile ilgili yeni gelişme! 31 şirkete ait mal varlığının kamuya geçirilmesi istendi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 05.07.2024 11:43
Kara para aklama suçundan düzenlenen operasyonla tutuklanan Dilan Engin Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Polat ailesine ait 31 şirketin ve şirketlere bağlı taşınmaz, araç ve tüm malvarlığının kamuya geçirilmesi talep edildi. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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Polat çifti ile ilgili yeni gelişme!
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