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PÖH enkaz altından bir çocuğu çıkardı

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Giriş: 07.02.2023 01:24
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Malatya merkezde de büyük yıkıma neden olan deprem sonrası, Polis Özel Harekat'ın (PÖH) desteğiyle enkazdan bir çocuk çıkarıldı.
PÖH enkaz altından bir çocuğu çıkardı
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