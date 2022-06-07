PKK/YPG'nin suikastçısı nasıl yakalandı?

Suriye'nin kuzeyine harekat hazırlığı sürerken Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı terörist Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Operasyon nasıl yapıldı? Gelişmeleri Tel Rıfat sınırında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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