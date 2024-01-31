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PKK/YPG'nin sözde istihbaratçıları yakalandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 17:47
Balıkesir'de terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda PKK/YPG'nin sözde istihbaratçıları yakalandı. İşte haberin detayları…
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