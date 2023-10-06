PKK/YPG’nin inlerin imha ediliyor! A Haber hedeflerin vurulduğu bölgede

Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıdan sonra başlayan hava harekatları kesintisiz olarak sürüyor. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terör yuvaları yerle bir ediyor. A Haber PKK/YPG’nin vurulduğu anları canlı olarak ekrana taşırken muhabirimiz Sinan Yılmaz aktardı.

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