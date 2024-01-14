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PKK’yı süpürme harekatı başlar mı? Vurulan bölgeler kime, nasıl bir mesaj?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 12:14
YPG-ABD Suriye’de hangi petrol-enerji yataklarını kontrol ediyor? ORSAM Orta Doğu Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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