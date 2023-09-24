PKK'ya "Pençe-Kilit" darbesi: Bugüne kadar 605 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi, terör örgütüne ait değişik çaplarda 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi. Komandolar, operasyon bölgesinde teröristlerce kullanılan 670 mağara, sığınağı da kullanılamaz hale getirdi.