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PKK'ya karşı "Yıldırım-1 Cudi" operasyonu başlatıldı

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Giriş: 14.07.2020 16:37
Güncelleme:14.07.2020 16:37
Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. Kritik operasyona 15 Temmuz şehidimiz Halil İbrahim Yıldırım’ın soyadı verildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan "YILDIRIM-1 Cudi Dağı Operasyonu"nda bölgede icra edilen Tarama/ Arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Söz konusu teröristin; 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir.

Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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