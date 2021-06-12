PKK’ya ikinci Mahmur darbesi! Türkiye’den Libya’ya kritik ziyaret! Gelişmeler ne anlama geliyor?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’ya bir hafta içinde iki büyük darbe indirdi. Örgütün önde gelen isimleri etkisiz hale getirildi. Bugün de Libya'ya üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet NATO zirvesi öncesi Libya'ya gidecek. Bu sırada Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Türkiye Libya'da yabancı güç değildir” dedi. Öte yandan PKK, Peşmerge’yi hedef aldı. Kuzey Irak'ta 6 Peşmerge PKK tarafından öldürüldü. Peki Türkiye’nin Libya ziyareti ne anlama geliyor? Terörle mücadelede başka bir evreye mi geçildi? Kuzey Irak’taki çatışmalar neden yaşanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

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