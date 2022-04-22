22 Nisan 2022, Cuma
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PKK'ya eş zamanlı "Abluka" operasyonları! Böyle vuruldu
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman ilinde; “EREN ABLUKA-3 ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ CEMİL TURAN” ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde; “EREN ABLUKA-4 ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA ÖZKAN” operasyonları başlatıldı.