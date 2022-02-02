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PKK'ya Eren-Kış 18 operasyonu! Timler peşlerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2022 12:25
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı. Opersayonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1050 personel görev alıyor.
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