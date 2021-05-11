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PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor? PKK’nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu?

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Giriş: 11.05.2021 16:30
Güncelleme:11.05.2021 16:30
Üst üste ağır darbeler alan terör örgütü PKK drone ve maket uçaklar kullanarak güvenlik güçlerine saldırı yapmaya çalışıyor. Son olarak Metina’da PKK’ya ait bir maket uçak düşürüldü. Peki örgüt ne tür hava araçları kullanıyor? PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında aktardı.

Yurt içinde ve yurt dışında darbe üstüne darbe alan eli kanlı terör örgütü PKK, yeni terör stratejileri geliştirme arayışında. Bu kapsamda terör örgütü son dönemde intihar 'drone'ları kullanmaya başladı ve çok çeşitli hava araçlarıyla güvenlik güçlerimize saldırı planlıyor.

Son olarak Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı bir maket uçak imha edildi.

AHABER CANLI YAYININDA TEK TEK ANLATTI
Peki bu saldırılarda hangi hava araçları kullanılıyor? Metina'da PKK'nın bomba yüklü 'drone'u nasıl düşürüldü? Teröristler bomba yüklü İHA'ları nasıl kullanıyor? PKK'nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu? PKK'ya drone ve maket uçakları kim veriyor? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında aktardı.

PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
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