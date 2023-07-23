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PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! 30 yıllık arşiv ele geçirildi, terörist ifadesinde ne anlattı?

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 09:40
Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir; Konya'da yakalanmıştı. Terörist Güllüşan Kandemir ifadesinde suçlamaları kabul etmezken yurt dışında hesabına gelen paraların alacakları olduğunu yalanına sarıldı. Buna karşılık polis ekipleri terörist Kandemir’in iddialarını çürüttü ve elindeki güçlü verileri masaya koydu. Güllüşan Kandemir yurt dışından topladığı paraları yine örgütün Türkiye’de bulunan ailelerine dağıtıyordu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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