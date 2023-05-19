PKK’nın yetim bıraktığı şehit çocukları

Terör örgütü PKK'nın türk askerine kurduğu hain pusular, geride gözü yaşlı şehit aileleri bıraktı. yüreklere kor olan en büyük acı da, şehitlerimizin çocuklarıydı. her şehidimize edilen veda dün gibi akıllarda. PKK'nın açıkca desteğini alan 7'li koalisyon ise;PKK'nın şehit ettiği asker ve polislerimiz için sessiz.