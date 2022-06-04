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PKK'nın Tel Rıfat'ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi

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Giriş: 04.06.2022 20:07
Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin Halep kenti Tel Rıfat ilçesinde silah saklamak ve mevzilenmek için kazdığı tüneller görüntülendi. Havada kameraya alınan PKK'nın kazdığı tüneller her şeyi gözler önüne serdi. Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.
PKK’nın Tel Rıfat’ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi
PKK'nın Tel Rıfat'ta silah saklamak için kazdığı tüneller görüntülendi
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